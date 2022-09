Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, mardi, des représentants de l'Association nationale de la sécurité routière (ANSR), avec lesquels il a évoqué les accidents de la route et les moyens de lutte contre ce phénomène, indique un communiqué de l'APN.

A cette occasion, M. Boughali a indiqué que la lutte contre le phénomène des accidents de la route, ou ce qui est communément qualifié de +terrorisme des routes+, au vu des pertes humaines et matérielles considérables dont il est à l'origine, passe par "l'implication de tous, tant au niveau des infrastructures qu'à celui de la qualité des véhicules et des pièces de rechange", rappelant "la promulgation de la loi relative à l'organisation la sécurité et la police de la circulation routière" qui prévoit des mesures préventives et coercitives.

Pour sa part, le président de l'ANSR, Ali Chiguen a mis en garde contre le nombre accru des accidents de la route, s'étalant sur l'évolution et les principaux facteurs de ce phénomène.

Soulignant que ce phénomène est lié au degré de prise de conscience, M. Chiguen a év oqué les franges les plus exposés aux accidents de la route ainsi que les conséquences économiques qui en résultent tout en faisant une comparaison entre les indicateurs de l'Algérie et ceux d'autres pays.

Le président de l'ANSR a présenté, à cette occasion, la vision de son institution quant aux solutions à mettre en place pour réduire l'impact de ce phénomène tels que "la numérisation des services compétents dans le secteur des transports et l'introduction des nouvelles technologies en termes de contrôle technique ou de formation, outre l'actualisation des texte de loi et l'activation du rôle des commissions ad hoc".

Le président de la Chambre basse du Parlement a mis en avant les efforts consentis par les membres de l'ANSR pour la sensibilisation du citoyen et la proposition de solutions, saluant l'action de la société civile qui s'attèle à ancrer la culture routière dans la société.

M. Boughali a affiché la disponibilité de l'APN à "accompagner l'ensemble des initiatives visant la prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens, outre l'implication de la société civile à l'examen des textes législatifs y afférents au niveau des commissions permanentes et aux journées d'études et parlementaires".