La Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, mardi, une réunion pour arrêter son agenda pour la deuxième année au titre de la législature 2021-2026, a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Lors de cette réunion le président de la Commission, Ali Ben Sebgag a affirmé que cette rencontre "s'inscrit dans le cadre de l'enrichissement de la mouture du plan d'action de la Commission à travers l'examen des questions les plus importantes relatives à ses compétences et à l'ordre des priorités dans le cadre d'un programme de travail diversifié et riche".

De leur côté, les membres de la commission, ont formulé une série de propositions en vue de définir une méthode de travail leur permettant de travailler efficacement et réaliser des résultats tangibles sur le terrain, ajoute la même source.

Après un échange de vues sur les différentes propositions, le président de la Commission a décidé de programmer une autre réunion.

M. Ben Sebgag a demandé, à cette occasion, "la préparation de rapports sur les problèmes des secteurs relevant de la compétence de la commission au niveau de toutes les wilayas, à commencer par l'Agriculture.

Ces points seront examinés puis soumis à la tutelle sous forme de point biens précis", conclut le communiqué.