Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé mardi à Alger la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la réussite des élections locales partielles, prévues le 15 octobre prochain à Tizi Ouzou et Bejaia.

Lors d'une conférence de presse animée au siège de l'ANIE, M. Charfi a souligné "la mobilisation de l'ensemble des membres des délégations de wilayas et de communes relevant de l'autorité, en prévision de cette échéance électorale".

En ce qui concerne les préparatifs en cours pour animer la campagne électorale prévue du 22 septembre au 11 octobre prochain, le président de l'ANIE a précisé que 45 espaces (stades, salles et complexes sportifs) ont été mobilisés à l'effet d'abriter les meetings et les rencontres de proximité, et que 82 autres ont été réservés à l'affichage lié à la campagne à travers les communes concernées, à savoir: Feraoun, M'cisna, Akbou et Toudja (Bejaia), et Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Par ailleurs, M. Charfi a révélé qu e l'autorité "a pu, pour la première fois, mettre en place des cellules locales de coordination au niveau des délégations de wilayas".

Dans le cadre de la préparation logistique de ce rendez-vous, ajoute-t-il, l'ANIE a fourni "tout le matériel électoral en nombre suffisant et en des quantités qui permettent la couverture de tous les centres et bureaux de scrutin au niveau des communes concernées".