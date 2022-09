Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé, mardi à Alger, le retrait de 53 dossiers de candidature aux élections partielles prévues le 15 octobre prochain pour 90 sièges à pourvoir au sein des Assemblées populaires communales (APC) concernées dans les wilayas de Tizi Ouzou et Bejaïa.

Lors d'une conférence de presse animée au siège de l'ANIE, sur les élections locales partielles à Tizi Ouzou et Bejaïa, M. Charfi a affirmé que "sur les 53 dossiers de candidature, 38 ont été déposés par des partis politiques", précisant que le nombre de sièges à briguer était de 90.

Au total, 51 centres et 171 bureaux de vote devront être réservés pour mener à bien ce rendez-vous électoral qu'encadreront 1452 encadreurs, a-t-il fait savoir.

Les APC concernées par les élections partielles sont : Feraoun, M'cisna, Toudja et Akbou dans la wilaya de Béjaïa, et Aït Mahmoud et Aït Boumahdi dans la wilaya de Tizi-Ouzou.