Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables (MTEER), Benattou Ziane a reçu, mardi, une délégation de la Banque mondiale, présidée par le vice-président de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), Junaid Kamel Ahmed, avec lequel il a évoqué la stratégie de l’Algérie en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, le vice-président de la MIGA était accompagné par M. Kamal Braham, du Bureau de la Banque Mondiale à Alger, ainsi que de M. Said Boumaza, du Bureau de la Société Financière Internationale à Alger, a précisé la même source.

A cette occasion, "M. Ziane a exposé, brièvement, la stratégie de l’Algérie en matière de transition énergétique et de développement massif des énergies renouvelables à travers les grands chantiers du MTEER relatifs à la concrétisation d’un nouveau modèle énergétique et l’élaboration de la loi sur la transition énergétique et les énergies renouvelables", a ajouté le communiqué.

Pour sa part, le vice-président de la MIGA a tenu à saluer les efforts et l’engagement de l’Algérie dans ces domaines.

Il a fait part de la disponibilité de son institution financière et de tout le Groupe de la Banque Mondiale pour "réunir toutes les conditions à même de concrétiser un partenariat avec le MTEER pour le traitement des questions financières et des garanties au bénéfice des investisseurs potentiels au profit de projets, économiquement, viables et bancables, à l’instar du projet " Solar1000 MW", a fait savoir le ministère.

"Après avoir précisé les contours de cette première rencontre, les deux parties ont convenu de maintenir le contact pour identifier, de façon concrète et concertée, la concrétisation de cette coopération dans les domaines précités", a-t-on souligné de même source.