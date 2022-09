L’Université Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a été renforcée par l’ouverture de huit nouvelles spécialités dans les cycles Master et Licence, à compter de cette année universitaire 2022-2023, a-t-on appris du chargé de communication de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Labassi Mohamed a indiqué à l’APS que de nouvelles spécialités ont été ouvertes dans le cycle Master, à savoir "chimie physique dans le domaine des sciences des matériaux", "sciences de la matière et des instruments de mesure" dans le domaine des sciences technologiques, et "biologie de la reproduction et de l'évolution".

Dans le domaine des sciences biologiques, une nouvelle spécialité, "immunologie et sciences de la santé", a été créée, et en mathématiques et informatique, la spécialité "mathématiques fondamentales et appliquées" a été introduite, tandis que les sciences économiques et commerciales ont été renforcées avec l'ouverture de la spécialité "gestion des organisations et ressources humaines".

En cycle de licence, la spécialité "procédés d’analyse, de contrôle et de qualité" a été ouver te au sein du domaine de l'ingénierie des méthodes, et la spécialité "Biotechnologie et Génome végétale" dans le domaine des sciences de la nature et de la vie, selon le même responsable.

Au cours de cette nouvelle année universitaire, 6.137 nouveaux étudiants devraient rejoindre l'université Oran 1 « Ahmed Ben Bella », en attendant les transferts qui seront clôturés avant la mi-septembre en cours.

Les nouveaux étudiants sont répartis sur vingt filières et domaines d'enseignement dispensés dans les facultés et instituts de l'université.

L'Université Oran 1 comprend cinq facultés et deux instituts : la Faculté des sciences exactes et appliquées, la Faculté des sciences naturelles et de la vie, la Faculté de médecine, la Faculté des lettres et arts arabes, la Faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique, l'Institut des Sciences et technologies appliquées et l’Institut de traduction, rappelle-t-on.