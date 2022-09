Les factures impayées des clients de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Blida sont de l’ordre de 4,61 milliards de DA, est-il précisé par la cellule de communication de cette entreprise.. Sur le total de créances impayées, deux (2) milliards de DA sont détenus par les ménages, tandis que les factures impayées des administrations et communes s'élèvent à 1,31 milliard de DA, contre 1,02 milliard de DA dus par les opérateurs économique et les entreprises privés, a détaillé la même source.