Seize (16) nouveaux transformateurs électriques ont été installés dans différentes communes de la wilaya de Laghouat dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en énergie électrique, a-t-on appris mardi de la direction locale de la Sonelgaz-Distribution.

D’un coût de 332 millions DA puisés du programme d’investissement de la Sonelgaz, ces nouvelles installations, raccordées au réseau de 40 km de lignes de basse tension, devront renforcer le réseau de distribution de l’électricité et mettre un terme aux perturbations et coupures récurrentes du courant électrique, a expliqué le chargé de la communication de l'entreprise, Mourad Ghalem.

Ce programme d’équipement cible, selon le même responsable, les centres et agglomérations urbains et les exploitations agricoles implantées à travers différentes communes de la wilaya. M. Ghalem a relevé, à ce titre, que la wilaya de Laghouat a enregistré jusqu’ici l’installation de pas moins de 2.067 transformateurs, la réalisation d’un réseau de basse tension long de 3.262 km, et un linéaire de 3.868 km haute tension, ayant permis une sensible amélioration du réseau à la satisfaction de plus de 116.000 abonnés.

A ces actions viennent s’ajouter la mise en œuvre d’un programme d’entretien et de maintenance de 400 transformateurs, d’une distance linéaire de 700 km des réseaux de basse et haute tensions, en sus de la mobilisation des équipes d’intervention au niveau des différentes communes et centres de transformation électrique de la wilaya. Selon M. Ghalem, la Sonelgaz de Laghouat s’emploie à assurer un service qualitatif par la mobilisation des moyens humains et matériels pour mettre en œuvre son programme d’investissement en coordination avec le services de la wilaya qui ont, pour leur part, accordé toutes les facilités à l’effet de concrétiser les projets de développement local.