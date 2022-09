L'université "Ziane Achour" de Djelfa a enregistré l’inscription de 5.196 nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2022-2023, a-t-on appris, mardi, du rectorat de cet établissement de l’enseignement supérieur.

La première phase de préinscription des nouveaux bacheliers, en présentiel et via internet, a débuté du 5 jusqu'au 8 septembre courant, a indiqué le recteur de l'université, Hadj Ailam, précisant que la 2eme phase de l’opération (confirmation des préinscriptions) se déroulera du 9 au12 du mois en cours.

Le même responsable a signalé l'introduction, à la faveur de cette année universitaire 2022/2023, de trois nouvelles spécialités en Master, à savoir l'intelligence artificielle, la physique théorique, et l’aménagement rural.

A cela s’ajoute une nouvelle spécialité en Licence, la "biotechnologie". Les nouveaux inscrits seront répartis sur différentes facultés de l'université, dont la faculté des sciences humaines et sociales qui accueillera à elle seule 1.098 nouveaux étudiants, tandis que 779 étudiants ont été orientés vers la faculté de Droit, et 700 étudiants vers celle des langues et des arts.

Quelque 665 autres étudiants ont été orientés vers la faculté des sciences économiques et de gestion, au moment ou la faculté des sciences et de technologie accueillera 554 étudiants, contre 50 nouveaux étudiants orientés vers la spécialité de l’ informatique (développement web).

A noter que l’université Ziane Achour accueillera, durant cette nouvelle rentrée universitaire, plus de 38.500 étudiants, inscrits au niveau de sept facultés et d’un Institut spécialisé dans les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).