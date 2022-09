La Direction de distribution d'électricité et de gaz de Sidi Abdallah (Alger) a procédé à l'alimentation de 18 établissements éducatifs en électricité et en gaz, dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, a indiqué mardi un communiqué de la direction.

La direction régionale relevant de la société Sonelgaz distribution a indiqué que les établissements éducatifs concernés, englobent 7 écoles primaires, 6 CEM et 5 lycées, affirmant que toutes ces structures ont été réceptionnées dans les délais impartis et sont entrées en service.

Elle a ajouté avoir reçu récemment 6 nouvelles demandes, en vue d'alimenter deux écoles primaires dans la commune de M'halma, une à Rahmania et une autre à Tessala El Merdja, en sus de deux CEM à Sidi Bennour et à la cité des 5.000 logements à M'halma. La direction régionale a également reçu deux demandes, en vue d'alimenter deux cantines scolaires dans la commune de Tessala El Merdja au niveau de la cité des 932 logements et la cantine de l'école Kerrar.

Dans ce cadre, la direction a indiqué que les travaux connaissant une cadence rapide, en vue d'achever les travaux de raccordement et de livraison des huit projets (établissements éducatifs et deux cantines), avant la rentrée scolaire qui est toute proche. A ce propos, la direction précise que ces travaux de raccordement interviennent parallèlement à l'extension urbaine de la région et à ce qui l'accompagne comme structures et équipements, ajoutant qu'elle devra réceptionner d'autres demandes, une fois les travaux de construction des autres établissements universitaires dans les nouvelles cités, sont achevés.