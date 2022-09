Depuis près de deux semaines, quelque 120 Yazidis dorment dans la rue après s'être vus refuser l'entrée du camp de Serrès, dans le Nord de la Grèce, qui abrite des centaines de leurs compatriotes, ont expliqué mardi des membres du groupe.

"Nous dormons par terre depuis 12 jours", soutient Fahad, 22 ans, assis à l'extérieur du camp situé près de la ville de Serrès. "Chaque jour, nous implorons d'être autorisés à entrer dans le camp. Personne ne nous aide. Nous avons peur et nous n'avons nulle part où aller", ajoute-t-il. Le camp abrite la plus grande partie de la communauté yazidie de Grèce (minorité confessionnelle ethno-religieuse NDLR), quelque 700 personnes, mais a cessé d'accueillir des réfugiés supplémentaires au cours des deux dernières semaines.

Invoquant des problèmes de capacité, les responsables grecs ont admis n'autoriser l'entrée qu'aux femmes et aux enfants des nouveaux arrivants.

"Le camp n'a plus de place", a déclaré une source grecque du camp citée par des médias. "Il y a environ 60 lits qui seront mis à la disposition des femmes ou des enfants si nécessaire. Mais l a plupart de ceux qui dorment dehors sont des jeunes hommes".

Les Yazidis, qui appartiennent à une minorité de langue kurde, ont fui par milliers en 2014 les massacres commis par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) dans les monts Sinjar dans le Nord de l'Irak.

Une équipe d'enquête spéciale de l'ONU avait annoncé en mai 2021 avoir recueilli la "preuve claire et convaincante" qu'un génocide a été commis par Daech contre les Yazidis.

La Grèce compte actuellement 34 camps de réfugiés contre 121 il y a deux ans, et prévoit d'en fermer deux autres, a déclaré le 4 septembre dans une interview le ministre des Migrations Notis Mitarachi. Murad Ismael, co-fondateur de l'organisation mondiale Yazidi Yazda, a indiqué mardi que le ministère grec des migrations lui "a assuré travailler sur la question et qu'elle serait traitée dès que possible".