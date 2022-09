Le premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a dénoncé de nouveau, mardi, les atteintes sionistes visant des organisations palestiniennes, considérant les faits comme une mesure "illégale" et "illégitime".

M. Shtayeh s'est exprimé lors d'une visite qu'il a effectuée au sein de la Fondation Addameer qui a été fermée par les forces sionistes, ainsi qu'un certain nombre d'organisations palestiniennes, accompagné d'ambassadeurs de plus de 16 pays et des membres d'organisations internationales de défense des droits de l'homme travaillant en Palestine.

A cette occasion, le Premier ministre palestinien a expliqué que "ces institutions opèrent dans le cadre de la loi palestinienne, sont autorisées par le gouvernement de l'Etat de Palestine, et la puissance occupante n'a en aucun cas le droit de les attaquer".

Les mesures de l'occupation visant à fermer un certain nombre d'institutions de la société civile qui opèrent au cœur des villes palestiniennes sont, pour le responsable palestinien, "nulles, illégales et illégitimes".