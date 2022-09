Le secrétaire général de l’union des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a souligné mardi, à Médéa, que la volonté du gouvernement à trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté le secteur de l’agriculture incitera les agriculteurs à déployer plus d'efforts pour le développement du secteur.

Intervenant à l’occasion de la tenue d’une rencontre régionale des bureaux de wilayas du centre du pays de l’UNPA, Dilmi a déclaré que la "volonté affiché par le gouvernement de s’impliquer dans la prise en charge des problèmes et des écueils sur lesquels bute le secteur de l’agriculture, nous incite à se mobiliser davantage sur le terrain afin de concrétiser les objectifs tracés par notre organisation".

"Le travail entamé depuis quelques mois avec les différents départements ministériels, aussi bien celui de l’agriculture, l’industrie, les ressources en eau ou l’emploi pour trouver une solution aux problèmes que rencontrent les agriculteurs va se poursuivre et s’intensifier", a souligné le SG de l’UNPA devant les délégués des treize wilayas du centre présents à cette rencontre.

Il a évoqué, à cet égard, certains des principaux écueils qui nécessitent une réelle prise en charge et qui sont en mesure, selon lui, d’impulser une nouvelle dynamique au secteur de l’agriculture et lui permettre de jouer pleinement son rôle de locomotive de l’économie nationale.

Il a cité entre autres, "la problématique du foncier agricole, la difficulté d’accéder à la propriété des terres exploitées, la faiblesse de l’investissement agricole, l’insuffisance du soutien à certaines filières, outre le retard accusé dans le domaine de la mécanisation de l’outil de production et les carences en matière de couverture sociale".

Le règlement de ces questions "aura un grand impact sur le secteur, et incitera les agriculteurs à déployer plus d’efforts et à se consacrer entièrement dans la mise en œuvre des objectifs tracés, en particulier le développement de la céréaliculture et des cultures stratégiques", a-t-il affirmé.