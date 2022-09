L'équipe nationale masculine de tennis de table a remporté la médaille d'argent de l'épreuve par équipes de la 25e édition des Championnats d'Afrique de tennis de table (seniors/garçons et filles), après sa défaite face à l'Egypte, lundi soir sur le score de 3-1, en finale disputée à la Coupole du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" (Alger).

Face aux Championnes d'Afrique, les protégés de l'entraineur en chef, Mustapha Belahcen ont essayé de rivaliser avec l'équipe égyptienne qui partait largement favorite pour remporter le sacre africain.

Après un premier revers subi par l'équipe algérienne, lors du match de Larbi Bouriah perdu face à Assar Omar (15e mondial) sur le score de 3-0 (3-11, 6-11, 6-11), le tout nouveau membre de l'équipe nationale, Mehdi Bouloussa dont c'est la 2e compétition avec les "Verts", après les Jeux méditerranéens d'Oran (juillet-2022), a réussi à égaliser et reprendre l'espoir de surprendre les Egyptiens, face à l'un des meilleurs joueurs du tournoi d'Alger, jusqu'ici, Mohamed El-Beiali 3-2 (11-6, 5-11, 15-13, 11-6, 11-6). Malheureusement, l'espoir des Algériens était de courte durée, puisque Sami Kherouf s'est incliné devant Saleh Ahmed 0-3 (11-13, 11-3, 11-2), et malgré les efforts consentis par Bouloussa, lors du dernier match perdu face à Assar Omar 0-3 (6-11, 8-11, 5-11), l'Algérie s'est contentée d'une honorable médaille d'argent.

La 3è place est médaille de bronze est revenue à la Tunisie vainqueur de la Côte d'Ivoire (3-0), alors que le Maroc a pris la 5e position, l'Afrique du Sud la 6e. L'Angola termine 7e, devant le Cameroun (8e) et la Mauritanie (9e).

Pour rappel, les filles algériennes avaient monté sur la 3e marche du podium de l'épreuve par équipes, après avoir battu leurs homologues de Maurice 3-1, grâce aux parties remportées par, respectivement, Lynda Loghraibi face à Jalim Nandeshwaree 3-0 (11-7, 11-9 et 11-4), Malissa Nasri devant Desscann Sandhana 3-0 (11-9, 11-8 et 12-10), et Loghraibi face à Oumehani 3-1 (8-11, 11-2, 11-4 et 11-8), contre une défaite de Kessaci Katia face à Hosenally Oumehani 2-3 (8-11, 11-2, 11-5, 10-12 et 8-11).

La Côte d'Ivoire a pris la 5e position, devant l'Angola (6e), le Maroc (7e) et l'Afrique du Sud (8e).

Dans les épreuves du double mixte, le meilleur parcours des Algériens est à mettre à l'actif du duo Katia Kessaci/Larbi Bouriah, éliminé en quart de finale par le double mixte égyptien composé de Hana Goda/Mohamed El-Beiali (2-4).