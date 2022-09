La cystite fait partie des petits bobos estivaux qui peuvent gâcher une journée de vacances. Les conseils de Michel Bontemps pour lutter contre la cystite de l'été avec des remèdes naturels.

Les cataplasmes de grand-mère

Un cataplasme très utile si vous ne pouvez pas disposer rapidement de médicaments.

Procurez-vous 3 poireaux et faites-les cuire à l'eau. Lorsqu'ils sont tièdes, versez dessus un demi-verre de vinaigre de cidre, tiède lui aussi. Appliquez les poireaux aussi chauds que possible sur la bas-ventre et maintenez-les environ une heure.

Le conseil de Michel Bontemps : il existe aussi un remède de grand-mère surprenant mais à effet immédiat garanti!

Coupez finement des rondelles d'oignons frais et remplissez le fond d'une paire de chaussettes de laine avec ces rondelles. Enfilez les chaussettes et gardez-les toute la nuit. Il est important que toute la voute plantaire soit en contact avec l'oignon frais: cette recette est très diurétique et vous vous en rendrez compte rapidement!

La solution acupression

Stimulez le point placé tout en bas du dos; de part et d'autre de la colonne vertébrale, à la hauteur de l'articulation entre le sacrum et l'os iliaque. Idem avec le point qui se trouve tout en bas du ventre eu milieu et juste au-dessus du rebord du pubis. Massez en pressions circulaires douces, 2 minutes, 2 ou 3 fois par jour. Le conseil de Michel Bontemps: agissez sur ces points dès le tout début de l'affection, c'est ainsi qu'ils seront les plus efficaces.

Le bain aux huiles essentielles

Dans un bol, mélangez un jaune d'oeuf ou 2 à 3 cuillères à soupe de lait en poudre à un peu d'eau chaude.

Ajoutez 8 gouttes d'huile essentielle de bois de santal. Versez le tout sous le robinet, pendant que vous remplissez la baignoire à moitié. Prenez ensuite un bain d'une quinzaine de minutes. Le bois de santal a entre autres propriétés, celle d'être calmant et désinfectant. En sortant, allongez-vous et reposez-vous bien au chaud, avec une bonne couverture, pendant au moins 30 mn. Le conseil de Michel Bontemps : vous pouvez remplacer l'huile essentielle de bois de santal par 5 gouttes d'huile essentielle de ciste, calmante et antiseptique, elle aussi.