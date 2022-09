Le jus de cranberry serait efficace pour réduire de 40% les infections urinaires. En consommer

régulièrement permettrait d'éviter la prise d'antibiotiques.

Boire 240 ml de jus de cranberry par jour permettrait de réduire les infections urinaires chroniques de presque 40% chez les femmes, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale l'American Journal of Clinical Nutrition . La diminution des infections permet donc de réduire la prise d'antibiotiques associée aux traitements liés à ces maladies.

Les chercheurs de l'Université de Boston, de Biofortis Innovation Services (Etats-Unis) ont mené une étude avec 373 femmes pendant 24 semaines pour établir les effets de la consommation du jus de cranberry sur les troubles urinaires . Au cours de la recherche, les volontaires ont été réparties et ont bu ou une dose quotidienne de 240ml de jus de cranberry ou d'une boisson placebo sans cranberry .

Les résultats de cette étude ont montré que le taux d' infections urinaires a significativement diminué pour celles ayant consommé du jus de cranberry, avec seulement 39 pathologies déclarées pendant l'étude pour 67 diagnostics dans le groupe placebo.

« La clé pour profiter des bienfaits de la cranberry est d'en consommer un verre quotidiennement pour aider à éviter l'infection » affirme le Dr. Kalpana Gupta, spécialiste des infections urinaires et professeur de médecine à l'université de médecine de Boston. « La plupart des personnes attendent d'être atteintes par une infection urinaire avant de consommer de la cranberry, mais une fois les symptômes déclarés, elles auront probablement besoin d'être traitées par antibiotiques». La diminution des infections permet donc de réduire la prise d'antibiotiques prescrits lors des maladies.

« La première approche utilisée pour traiter et réduire les infections urinaires chroniques est l'utilisation d'antibiotiques. Cette approche présente comme effets secondaires une augmentation de la résistance aux antibiotiques. L'étude démontre que consommer 240 ml de jus de cranberry par jour réduit le nombre d'infections urinaires chroniques et évite la prise automatique d'antibiotiques », explique le Dr Kalpana Gupta, spécialiste des infections urinaires et professeur de médecine à l'université de médecine de Boston.