Les femmes obèses ont un risque élevé de donner naissance à des filles qui seront obèses à l'âge adulte.

Les mères en surpoids ou obèses ont plus de risques de donner naissance à des filles qui souffriront elles aussi de cette pathologie chronique, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Scientific Reports.

Les chercheurs de l'université d'Auckland (Australie) et de celle d'Uppsala en Suède ont réalisé une étude avec 26 561 mères suédoises et leurs 26 561 premières filles.

Les scientifiques ont constaté une augmentation de 4 fois des taux d' obésité , qui est passé de 3,1% chez les femmes enceintes entre 1982-1988 à 12,3% chez leurs filles entre 2000-2008.

L'obésité transmissible de mère en fille

Les résultats de l'étude ont montré que les mères en surpoids étaient presque trois fois plus susceptibles que les femmes de poids normal d'avoir une fille qui deviendrait obèse à l'âge adulte. Les chercheurs ont aussi conclu que les mères obèses étaient cinq fois plus susceptibles de donner naissance à des filles qui deviendront obèses plus tard.

«Les filles de mères obèses ont un risque élevé de le devenir à leur tour à cause de l'alimentation du foyer et ses mauvaises habitudes, et peut-être aussi à cause d'une suralimentation des bébés in utero, ainsi habituées à stocker les graisses par la suite » a expliqué le Dr José Derraik du Liggins Institute. Il rappelle aussi que «le fait d'être obèse augmente chez la femme enceinte le risque de souffrir de pré-éclampsie, de diabète gestationnel, de fausse-couche ou de mortalité infantile ».

"Cette étude souligne l'importance d'essayer de casser le cycle de l' obésité en faisant ce que nous pouvons pour prévenir l'obésité en début de vie. Malheureusement, ce n'est pas facile. L'obésité est un grave problème de santé publique qui nécessite des solutions à tous les niveaux de la société."