Remplacer les céréales raffinées par les céréales complètes à hauteur de 70 grammes par réduirait le risque de mortalité précoce.

Consommer 70 grammes de céréales complètes permettrait de diminuer le risque global de mortalité précoce, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Circulation . Elle reculerait de 22% par rapport aux personnes qui en mangent peu ou pas.

Les chercheurs de la faculté de santé publique de l'université de Harvard, à Boston aux Etats-Unis ont mené une recherche sur plus de douze études réalisées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Scandinavie entre 1970 et 2010. Ils ont analysé les données médiales de 786 000 participants.

70 grammes de céréales complètes : un atout pour réduire la mortalité, le risque de cancers et de maladies cardiovasculaires

Les conclusions de cette étude ont montré que la mortalité recule de 22% pour les consommateurs de céréales complètes par rapport à ceux qui en mangent peu ou pas et que les risques de mortalité liés aux maladies cardiovasculaires et aux cancers diminuent eux respectivement de 23% et 20% grâce à une alimentation riche de 70 grammes de céréales complètes quotidienne.

Les céréales complètes contrairement aux céréales raffinées (comme le riz blanc ou le blé blanc) ont gardé leur enveloppe extérieure très riche en fibres et leur germe. Vous pouvez trouver du riz et du blé complet, mais il existe un grand choix d'autres céréales non raffinées .

"Ces résultats viennent encore conforter les conseils diététiques actuels qui recommandent de consommer au moins 48 grammes de ces aliments quotidiennement pour améliorer la santé durablement et prévenir une mortalité prématurée", explique Qi Sun, professeur à Harvard et principal auteur de l'étude.

Les auteurs de l'étude recommandent de consommer au moins 16 grammes par jour de céréales complètes et de réduire la consommation de féculents.