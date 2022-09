Le président du Conseil européen, Charles Michel, a indiqué lundi que l'Algérie était un partenaire fiable en matière d'énergie, tout en soulignant la nécessite de réviser l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) en identifiant les priorités conjointes, dans l'intérêt mutuel des deux parties.

"Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l'on connait, la coopération énergétique est évidemment essentielle, et nous voyons dans l'Algérie un partenaire fiable, loyal et engagé", a déclaré à la presse M. Michel, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le président du Conseil européen a dit avoir eu un entretien "extrêmement fructueux, tourné vers l'avenir" avec le Président Tebboune, relevant que les deux parties "partagent une ambition commune de donner un nouvel élan à la qualité des relations entre l'Algérie et l'UE". "Nous avons considéré que l'Accord d'association est un cadre devant donner lieu à des améliorations avec la volonté, de part et d'autre, d'identifier les priorités conjointes dans l'intérêt mutuel", a-t-il ajouté.

Le responsable européen a, en outre, souligné que l'Algérie et l'UE ont "une ambition commune pour la stabilité, la sécurité et la prospérité".

A ce titre, il a indiqué avoir évoqué avec le Président Tebboune "un certain nombre de situations liées au voisinage et au contexte géopolitique".

M. Michel s'est dit également "extrêmement optimiste" de développer "plus fortement et de manière plus déterminée, un partenariat qui débouche sur des résultats concrets et tangibles pour les citoyens" de l'Algérie et de l'Union européenne.