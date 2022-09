Un programme culturel et historique a été élaboré dans la wilaya de Mostaganem pour commémorer jeudi le 464e anniversaire de la célèbre bataille de Mazaghrane, a-t-on appris des organisateurs.

Le programme comprend l'organisation d'une conférence nationale sur la campagne pour occuper la ville de Mostaganem et la bataille de Mazaghrane, qui avait opposé les Algériens et les Ottomans à l'armée d'occupation espagnole, entre le 22 et le 26 août 1558.

Au cours de cette rencontre, qui se tiendra dans la commune de Mazaghrane, des enseignants et chercheurs des universités de Mostaganem, Mascara, Tiaret et Alger, présenteront de nombreuses interventions, qui s'axeront sur "La symbolique du site de la bataille dans le bassin du Doume dans la commune de Mazaghrane" , "Le déroulement historique de cette bataille d'après des sources algériennes" et "L'histoire de la ville de Mazaghrane".

La rencontre traitera également du "Djihad et ses significations dans la poésie de Sidi Lakhdar Benkhelouf" et la lecture du poème immortalisant cet événement par le poète, connu sous le nom de "l'histoire notoire de Mazaghrane".

La cérémonie de commémoration de cet événement sera organisée par les services de la commune de Mazaghrane, en coordination avec l’Association de jeunes "El-Erfane", lors de laquelle la famille des défunts Benkritli Belkacem et El-Hachemi Mansour, en reconnaissance à leur contribution à la commémoration de cet événement historique, a-t-on indiqué Selon des sources historiques, la célèbre bataille de Mazaghrane avait eu lieu après que l'armée d'occupation espagnole, dirigée par le comte d'Alcaudete, eut tenté de s'emparer de la ville de Mostaganem entre le 22 et le 26 août 1558.

Les habitants de la région, Medjaher, Maghraoua et Souid , accompagnés des Ottomans, ont réussi à vaincre l'armée espagnole qui assiégeait la ville de Mostaganem par voie terrestre et maritime, après avoir brisé le siège et poursuivi les agresseurs jusqu'aux portes de Mazaghrane.