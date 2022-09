La wilaya de Mascara a commémoré, lundi, le 65e anniversaire de la bataille de Djebel El-Menaouer, qui a eu lieu dans la commune éponyme, avec à l'occasion, la mise en service de plusieurs projets de développement.

La cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de la bataille de Djebel El-Menaouer, qui a vu la présence du wali Abdelkhalek Sayouda, accompagné des autorités civiles et militaires et de la famille révolutionnaire, a été marquée par la levée des couleurs nationales, l’hymne national et le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, au cimetière des martyrs sur le site même de la bataille et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

A cette occasion, les autorités de la wilaya ont supervisé la mise en service de deux puits artésiens dans la commune d'El-Menaouer, qui assurent l'approvisionnement quotidien de 1.296 mètres cubes d'eau potable au profit de 1.871 habitants de la localité.

D’autres projets de développement ont également été mis en service, notamment une salle de soins dans la ville d'El-Menaouer, après avoir bénéficié des travaux d’aménagement dans le cadre du plan communal de développement de l’exercice en cours, une maison des jeunes dans l’agglomération rurale "Ouled Boualem", dans la même commune, également réhabilitée ainsi qu'un réservoir d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes au niveau du douar "El-Ababssa" dans la commune d'Aïn Fares.

La cérémonie a également vu la dénomination de l'école primaire du douar "Ouled Della", dans la commune d’El-Menaouer, du nom du martyr Cherif El-Habib.

Le wali de Mascara a souligné, lors d'une rencontre avec la presse en marge de cette cérémonie, que 193 opérations de développement sur un total de 231 enregistrées dans le cadre des différents programmes de développement ont été, à ce jour, mises en service, tandis que le reste des opérations sera mis en service à la fin de ce mois de septembre.

Les faits de la bataille remontent au 5 septembre 1957, lorsque l'armée coloniale française prépara une grande campagne en faisant venir de milliers de soldats, des dizaines d'avions, de canons et de véhicules militaires, pour affronter les moudjahidine de l'ALN sous la direction du commandant Si Redouane à Djebel El-Menaouer, malgré leur nombre et leurs équipements réduits, selon la Direction des Moudjahidine et des ayants-droits.

La bataille héroïque a enregistré la mor t en héro de 69 moudjahidine et 10 habitants de la région, ainsi que 23 blessés, dont le commandant Si Redouane, avant qu'il ne tombe en martyr dans la wilaya de Relizane.

Les forces coloniales françaises ont subi, quant à elles, de lourdes pertes, dont 650 soldats tués et un grand nombre de blessés, six (6) avions abattus et 17 autres endommagés, rappelle-t-on.