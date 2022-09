Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a commémoré, lundi au cimetière d'El Alia (Alger), le 12ème anniversaire du décès de son ancien président, Mohamed Salah Mentouri.

De hauts responsables ont pris part à cette commémoration, à l'instar du Conseiller du Président de la République chargé des relations extérieures, M. Abdelhafidh Allahoum, le président du CNESE, Sidi Mohamed Bouchenak Khelladi, de membres du Gouvernement, ainsi que des membres de la famille du défunt et de ses amis.

Dans une allocution en hommage au défunt, M. Bouchenak Khelladi a mis en avant les qualités de son prédécesseur "moudjahid, professeur, cadre et ancien ministre Mohamed Salah Mentouri, décédé le 5 septembre 2010", soulignant que cette commémoration est une occasion pour se souvenir de "certaines des qualités du défunt et de son esprit de responsabilité et d'engagement envers la patrie, lesquelles qualités demeurent encore présentes dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connu".

"Cette personnalité distinguée, au parcours plein de réalisations, a été inspirée par la longue lutte menée durant la Révol ution, aux côtés de nombreux moudjahidine et martyrs" a-t-il affirmé, rappelant le travail accompli par Mohamed Salah Mentouri lorsqu'il a présidé le Conseil national économique et social de 1996 à 2005.

Outre les hautes fonctions qu'il a occupées, le défunt a été élu, en 2001, président de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS).

De son côté, la sœur du défunt, Mme Fatiha Mentouri, a salué l'initiative du CNESE et a remercié toutes les personnes présentes à cette commémoration.