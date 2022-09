La muraille érigée par l'Inter Milan pendant le mercato pour conserver son défenseur Milan Skriniar a tenu bon, malgré les assauts du PSG. Reste à retrouver la même solidité défensive sur le terrain contre le Bayern Munich, ce mercredi (21h00) en Ligue des champions.

Même sans Robert Lewandoswki, parti à Barcelone, le champion d'Allemagne reste offensivement impressionnant, de quoi faire faire trembler les tifosiinteristi dans les gradins de San Siro au vu de la friabilité de l'Inter en ce début de saison.

"On prend des buts trop facilement", a encore soupiré samedi l'entraîneur nerazzurro Simone Inzaghi après la défaite dans le derby contre l'AC Milan (2-3).

L'arrière-garde des Nerazzurri, point fort de l'équipe championne d'Italie en 2021, a cédé huit fois lors des cinq premières journées de Serie A, soit déjà un quart des buts encaissés pendant toute la saison dernière, finie à la 2e place.

Les trois défenseurs titulaires sont pourtant les mêmes que ces deux dernières saisons: Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij et Milan Skriniar.

Skriniar, celui-la même que le PSG a tenté d'attirer au pied de la Tour Eiffel jusqu'aux dernières heures du mercato la semaine dernière, avant de renoncer face à l'intransigeance de l'Inter.

A la demande de Simone Inzaghi, l'Inter n'a pas cédé et aurait refusé une offre supérieure à 60 millions d'euros pour le défenseur slovaque de 27 ans, malgré le risque de le voir partir libre en juin prochain.

"Milan Skriniar était un joueur qu'on avait identifié. On pensait qu'on était proches d'un accord, puis les prix sont montés", a expliqué le week-end dernier l'entraîneur parisien, Christophe Galtier.

L'international slovaque (54 sélections), à l'Inter depuis cinq ans, n'a pas semblé trop perturbé par ces négociations intenses autour de son nom.

Un Bayern plus diversifié

Dans le trio défensif intériste en difficulté, il est peut-être celui qui est apparu le plus proche de son niveau habituel, au contraire d'un De Vrij à la dérive contre l'AC Milan et d'un Bastoni trop lent. Même si Skriniar a aussi été totalement pris de vitesse par la tornade Rafael Leao, l'homme qu'il était chargé de contrôler sur son côté, auteur de deux buts et une passe décisive.

Inzaghi aura-t-il trouvé la solution, avec éventuellement de nouveaux hommes, alors qu'arrive l'armada du Bayern Munich, une équipe contre qui l'Inter a gagné sa dernière C1 en 2010 mais a aussi perdu trois fois en trois matches à San Siro?

Sur les premiers matches de la saison sans Robert Lewandowski, le Bayern a proposé des démonstrations offensives, avec cinq buts en Supercoupe contre Leipzig et 15 en trois matches de championnat.

Le danger est venu de partout, que ce soit de Sadio Mané (3 buts en Bundesliga) ou Thomas Müller, de Serge Gnabry ou encore de Jamal Musiala (3 buts), auteur d'un début de saison convaincant et enthousiasmant jusqu'à une blessure aux adducteurs.

Le retour de suspension de Kingsley Coman (1 but) et les performances de Leroy Sané ont offert à Julian Nagelsmann deux solutions offensives de plus, pour une attaque plus diversifiée que par le passé.

La machine offensive s'est toutefois grippée sur les deux derniers matches de championnat contre Mönchengladbach (1-1) et Union Berlin (1-1). Deux rencontres qui ont rouvert le débat sur l'absence d'un avant-centre pur jus comme Lewandowski -attendu la semaine prochaine à Munich avec le Barça- l'a été pendant huit saisons en Bavière.