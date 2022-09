Un lâcher de 300 faisans communs a été réalisé dans la forêt de "Dekdek" relevant de la commune d'Ain Mabed au nord de Djelfa, a-t-on appris lundi auprès du président de la fédération des chasseurs de la wilaya.

"Le lâcher de faisans réalisé en début de semaine en coordination avec la conservation locale des forêts et la participation de l'association de chasse Biazra, s'inscrit dans le cadre des efforts de préservation de la richesse cynégétique locale et de la biodiversité, parallèlement à la valorisation et reproduction de ce type d’oiseaux", a indiqué à l’APS Ahmed Benchibout.