Les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia (wilaya de Tlemcen) ont saisi une quantité de 8 grammes de cocaïne et arrêté une personne, rapporte lundi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L'opération a eu lieu suite à l'exploitation d'informations parvenues à la police judiciaire de la sûreté de daïra de Maghnia selon lesquelles un citoyen a été victime de vol par un individu recherché par la justice et faisant l'objet de cinq mandats d'arrêt pour coups et blessures volontaires et vol, selon le document.