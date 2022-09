Le procureur général de la Cour de justice de Mostaganem Mohamed Merah a été installé lundi dans ses nouvelles fonctions suite au mouvement partiel dans le corps de la justice décidé par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d’installation s’est déroulée sous la présidence de Hachemi Cheikh, président de chambre à la Cour suprême et représentant du ministre de la Justice et Garde des sceaux, en présence des autorités civiles et militaires, de magistrats et fonctionnaires de la justice.

Ce mouvement dans le corps des magistrats, décidé par le chef de l’Etat, "vise à donner une nouvelle dynamique à l’action judiciaire tout en renforçant les volets de la protection des libertés fondamentales des personnes et des groupes et à améliorer les prestations judicaires", a souligné Hachemi Cheikh lors de la cérémonie d'installation du nouveau procureur général de la wilaya. M. Mohamed Merah occupait auparavant le poste de procureur de la République au niveau du tribunal de Ghazaouet. Il remplace Smaïl Kedider, nommé au même poste dans la wilaya de Saïda.