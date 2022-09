Une caravane d’information sur les spécialités assurées par le secteur de la formation professionnelle durant la session de septembre courant, a été lancée, lundi, par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de Blida, au profit des zones reculées de la wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès de cette dernière.

"Cette caravane sillonnera, trois jours durant, des zones reculées de la wilaya pour informer les jeunes et tous ceux désirant acquérir un métier qui les habilitera à intégrer le monde du travail, sur les spécialités de formation assurées lors de la prochaine session professionnelle et le nombre de postes mis à leur disposition", a indiqué, à l’APS, la directrice du secteur, Halima Meziani.

La caravane, organisée en coordination avec diverses associations, organismes, fédérations de wilayas, et autres directions de la jeunesse et des sports, et du tourisme et de l'artisanat, et comptant des cadres du secteur, dont des enseignants et des inspecteurs, ciblera notamment les communes d’Ain Romana, Souhane, Djebabra et Ouled Slama. Les jeunes chômeurs, femmes au foyer, et autres universitaires de ces régions seront informés des offres de formation disponibles durant la session de septembre, tout en les sensibilisant sur l'importance de la formation dans leur vie à venir, a fait savoir la même responsable.

Mme Meziani a annoncé, à l’occasion, l'introduction de trois nouvelles spécialités dans son secteur. A savoir la formation en "réseaux de communication" au niveau de l'Institut de formation professionnelle de Bouguera, technicien en " achat et approvisionnement" au Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA)"Taleb Mohamed", et " hôtellerie, restauration, option cuisine" à l'école privée Barbara.

A noter que la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de Blida a introduit sur son site électronique, l'application "Ouroudhi" (Mes Offres), englobant toutes les offres de formation assurées pour cette session. Cette application restera ouverte jusqu'au 15 septembre, date de fin des inscriptions.

Quelque 7.141 offres de formations sont proposées par le secteur à la faveur de la session de septembre, selon les chiffres fournis par la même direction, qui a signalé l’inscription de plus de 1.400 stagiaires sur sa plateforme numérique. "Un nombre appelé à la hausse au cours des prochains jours, car beaucoup de p ersonnes concernées rentreront des vacances", a ajouté la même source.