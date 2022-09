Le secteur de l’Education de la wilaya d’Oran sera renforcé par dix-huit (18) nouveaux établissements éducatifs dans les trois paliers d’enseignement, au titre de l’année scolaire prochaine 2022-2023, a-t-on appris, lundi du directeur de l’Education, Abdelkader Oubelaïd.

Il s’agit de 11 groupes scolaires du cycle primaire, réalisés au niveau des nouvelles cités d’habitation dans différentes communes de la wilaya, à l’instar des nouveaux pôles urbains de Oued Tlélat et "Ahmed Zabana" à Misserghine, a indiqué M. Oubelaïd, dans une déclaration à l’APS, en marge de la cérémonie organisée en l’honneur des lauréats du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (session juin 2022).

Le secteur sera également renforcé de cinq (5) CEM dans les communes de Oued Tlélat, Gdyel, Tafraoui et le chef lieu de wilaya, en plus de deux (2) lycées au niveau des nouveaux pôles urbains "Ahmed Zabana" à Misserghine et Oued Tlélat, a ajouté M.Oubelaïd. Il est aussi prévu la réalisation de vingt-trois (23) classes dans le cadre de l'extension des écoles et dix (10) cantines scolaires au niveau des zones enclavées. Par ailleurs, pas moins de 175 postes d’enseignants de la langue anglaise ont été ouverts dans le primaire, au titre de la nouvelle saison scolaire, a ajouté M. Oubelaïd qui a relevé qu’une formation sera assurée à ces derniers durant la période allant de 9 au 19 septembre en cours.

A signaler que 46 élèves lauréats aux épreuves du Bac ont été récompensés, de même que vingt-un (21) autres ayant obtenu leur examen du BEM avec une moyenne de plus de 19 sur 20, et ce, lors d’une cérémonie, organisée à la salle des conférences de la Mosquée "Abdelhamid Benbadis", en présence des autorités locales, du corps enseignant, des partenaires sociaux et des parents d’élèves.

La wilaya d’Oran compte actuellement de plus de 860 écoles primaires, 180 CEM et de plus de 90 lycées, rappelle-t-on.