L'offre d’acquisition "Idoom fibre" d'Algérie Télécom passera, à partir du mardi 6 septembre, à seulement 1999 DA au lieu de 4500 DA, annonce, lundi, l'opérateur public.

S’étalant sur 30 jours, cette promotion sera destinée aux nouveaux clients FTTH résidentiels ainsi que pour ceux qui basculeront de l’offre "Idoom ADSL" vers "Idoom fibre", précise la même source.

Ainsi, selon l’éligibilité, les nouveaux clients FTTH résidentiels "pourront souscrire aux débits : 15Mbps, 20Mbps, 50Mbps et 100Mbps au prix imbattable de 1 999 DA et bénéficieront d’un Modem optique, frais d’installation, en plus d’un mois 30 jours de connexion offert".

Les clients éligibles pourront profiter de cette "super promo" au niveau de toutes les agences commerciales d’Algérie Télécom.

Algérie Télécom affirme qu'à travers cette nouvelle offre, elle "favorise le développement du haut et très haut débit en Algérie et confirme encore une fois sa volonté de répondre au mieux aux attentes de ses clients".