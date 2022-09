Un total de 1500 arbustes de différentes essences a été mis en terre, depuis le début de cette semaine, dans la commune de Sidi Aissa (wilaya de M’sila) par des jeunes volontaires, issus du mouvement associatif, a-t-on appris , lundi auprès des services de cette collectivité locale.

Plus de 15.000 arbustes ont été programmés dans le cadre de cette opération de plantation qui a donné lieu aussi à des actions de nettoiement et d’entretien de plusieurs espaces verts, a indiqué la même source.

Il s’agit d’une campagne de volontariat qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme culturel, sportif et environnemental, initié par les jeunes de la ville de Sidi Aissa qui sera concrétisé progressivement dans la finalité de mettre sous terre un total de 15.000 arbustes,a-t-on précisé. Cette opération de reboisement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour l’amélioration du cadre environnemental de cette ville connue par son marché hebdomadaire qui attire de plus en plus des commerçants venus des quatre coins du pays.

Des partenaires du secteur de l’environnement à l’image de la Conservation des forêts, les directions de la jeunesse et des sports et l’éducation prendront part à ces opérations de reboisement, a-t-on fait savoir de même source.