S'il n'est pas accompagné d'autres molécules, le paracétamol n'est pas suffisamment efficace pour soulager la douleur ou améliorer la condition physique des personnes atteintes d'arthrose. Selon le Dr Sven Trelle, de l'Université de Berne, en Suisse, le paracétamol (également appelé acétaminophène) serait à peine plus efficace qu'un placebo pour soulager les douleurs causées par l'arthrose , une maladie chronique de l'articulation qui détruit progressivement le cartilage.

Pour cette étude, publiée dans The Lancet , et menée sur 22 traitements différents (différents dosages de paracétamol et 7 médicaments anti-inflammatoires), les chercheurs ont étudié les données médicales de 60 000 patients qui avaient participé à des recherches cliniques entre 1980 et 2015.

Dans cette étude, le médicament le plus efficace contre les douleurs liées à l'arthrose s'est avéré être l'anti-inflammatoire diclofenac à une dose de 150mg/jour, devant d'autres anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène, le naproxen ou le celecoxib.

Mais le gros défaut de ces anti-inflammatoires est qu'ils ne peuvent pas être prescrits sur de longues périodes en raison de leurs effets secondaires importants (troubles digestifs ou cutanés). C'est pourquoi le paracétamol est souvent préféré pour gérer la douleur à long terme "alors même que nos résultats suggèrent qu'il n'est pas efficace, à quelle que dose que ce soit, pour calmer la douleur due à l'arthrose" souligne le médecin suisse.

Cet antidouleur "ne présente pas d'efficacité cliniquement significative" même s'il est "légèrement meilleur" qu'un placebo, insiste le médecin qui espère que les résultats de son étude permettront de "mieux informer les médecins sur la façon de gérer la douleur" chez les patients souffrant d'arthrose .