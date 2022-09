L'aquagym est un sport complet qui permet de s'affiner de partout. Et selon une nouvelle étude finlandaise, c'est également "le" sport qu'il faut pratiquer lorsque l'on souffre d'arthrose du genou...

Vous avez envie de pratiquer une activité physique, mais vous ne savez pas vers quel sport vous tourner ? Si, comme 6,6 % des Françaises, vous souffrez de gonarthrose (l' arthrose du genou ), l' aquagym est faite pour vous...

Assez fréquente à partir de l'âge de la ménopause (vers 50 ans en général), l'arthrose du genou correspond à une "érosion" du cartilage de l'articulation fémorotibiale, ce revêtement protecteur qui permet au fémur, à la rotule et au tibia de bien coulisser les uns contre les autres - mais sans se toucher.

En cas d'arthrose, les os "frottent", ce qui provoque une douleur. À terme, une prothèse peut même être nécessaire. Des chercheurs de la University of Jyväskylä (en Finlande) se sont intéressés aux bénéfices de l'aquagym en cas de gonarthrose. Pour cela, ils ont travaillé avec 87 volontaires, des femmes ménopausées âgées de 60 à 68 ans.

Toutes souffraient d'arthrose au niveau du genou et se plaignaient de douleurs récurrentes. Les chercheurs leur ont proposé un programme sportif assez intense : pendant 4 mois, les participantes ont fait 3 séances d'aquagym (d'une 1 heure) par semaine, avec un rythme soutenu.

Au terme de l'expérience, les scientifiques ont analysé la composition de leurs cartilages, grâce à des techniques IRM. Résultat ? Ils ont constaté que l'aquagym participait vraiment à l'entretien des qualités mécaniques du cartilage (épaisseur, souplesse, résistance), qui s'usait moins rapidement. Au bout de 4 mois, ils ont également observé une meilleur mobilité articulaire au niveau du genou.

"Dans l'eau, les articulations subissent moins de pression, car le poids du corps est en partie porté", expliquent Matti Munukka et Benjamin Waller, principaux auteurs de ces travaux, publiés dans la revue spécialisée Osteoarthritis and Cartilage ."Cependant, l'effort est plus important, car il y a la résistance de l'eau." Un bon moyen de tonifier ses muscles et de faire travailler son système cardiovasculaire... sans traumatiser ses articulations .