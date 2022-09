La cure thermale diminuerait la douleur de 50% des patients souffrant de gonarthrose, maladie arthrosique du genou. Une étude réalisée sur 460 patients, et intitulée Thermarthrose, a été publiée dans la revue britannique Annals of rheumatic diseases. Elle démontre la réduction de la douleur via le traitement thermal.

Cette amélioration serait visible jusqu'à neuf mois après cette cure. L'étude a été financée par l'Association française pour la recherche thermale (Afreth). Elle a été conduite dans trois stations thermales par des rhumatologues: les docteurs Romain Forestier, Hugues Desfour et Jean Max Tessier.

L' arthrose représente la principale indication de cure thermale: environ un curiste sur deux, soit 250.000 patients chaque année. La gonarthrose, arthrose du genou, serait la première cause d'incapacité fonctionnelle chronique dans les pays développés, selon ce communiqué. Elle toucherait entre 20 à 30% des personnes âgées de 60 à 70 ans et de 40% à 50% des personnes de plus de 80 ans.