Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé dimanche à Alger que la paix et la stabilité que connait l'Algérie sont le fruit de la volonté sincère du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec le peuple.

"La sécurité et la stabilité que connait l'Algérie sont le fruit de la volonté sincère du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Elles ont été également rendues possibles grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP)", a souligné M. Boughali dans une allocution à l'ouverture de la session ordinaire de l'APN.

"L'ANP qui a donné une leçon à tous les sceptiques, a prouvé qu'elle était une institution issue de la matrice de ce brave peuple et en mesure de défendre la patrie et faire face à tous les défis", a-t-il soutenu. Indiquant que "notre armée est assez forte pour défendre les frontières", il a souligné qu'il s'agit d'"une armée qui forme avec le peuple la cohésion nationale et un front interne uni et conscient des mutations survenant dans le monde, mais aussi des enjeux dans l'environnement régional et international".

"Les grandes étapes" franchies par l'Algérie, à commencer par la garantie de sa sécurité et de sa stabilité, ont été rendues possibles "grâce à une volonté politique, forte et sincère, exprimée et traduite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers un programme ambitieux, et des promesses formulées lors de sa campagne électorale, des promesses qui se concrétisent jour après jour", a ajouté le président de la chambre basse du parlement.

M. Boughali a salué, à cette occasion, les dernières décisions prises par le Président Tebboune à la veille de la rentrée sociale, citant la révision des salaires, des pensions de retraite et l'augmentation de l'allocation chômage.

Ces décisions et bien d'autres, "sont toutes des indicateurs du caractère prioritaire que revêtent les conditions de vie du citoyen pour le Président qui a réuni les conditions d'accès au monde de l'investissement et à la relance du développement durable dans le cadre des lois pertinentes", a estimé le président de l'APN.

Dans ce cadre, M. Boughali a appelé les citoyens des cinq communes concernées par les élections partielles à être au rendez-vous pour participer à cette échéance prévue en octobre prochain pour que nos communes soient à la hauteur des aspirations des citoyens en matière de développement local qui rime avec l'effort national consenti afin de saisir l'occasion de renaissance dont les contours sont perceptibles dans divers domaines.

Il a également mis l'accent sur la nécessité pour l'organe législatif de redoubler d'efforts pour qu'il soit, lui aussi, à la hauteur des aspirations et des enjeux que l'Etat s'attèle à réaliser étant au cœur de l'action de développement escompté et le point de départ de la réforme en poursuivant l'actualisation du système législatif pour s'adapter à la nouvelle Constitution.

Il a rappelé dans ce sens l'examen et l'adoption, lors de la première année de la législature en cours, de 35 projets outre l'activité de la diplomatie parlementaire, les séances consacrées aux questions orales destinées aux membres du gouvernement et les missions d'information.

Par ailleurs, le président de l'APN a évoqué les incendies enregistrés le mois d'août dernier dans certaines régions du pays, des évènements, dira-t-il, qui ont mis en évidence "le haut niveau de la conscience populaire, l'efficacité de la société civile et la solidarité citoyenne".

Autant de preuves, a-t-il aj outé, de l'importance majeure de la société civile qui se veut un levier important de l'élan national pour la réalisation du développement.

M. Boughali a estimé, à cet égard, que la conjugaison des efforts des autorités officielles, tous corps confondus, et des organisations de la société civile "augure d'une nouvelle ère, présage d'un rétablissement de la confiance, et témoigne de l'existence d'un accompagnement en faveur de l'effort national visant la réalisation du développement durable".

Abordant les Jeux méditerranéens abrités récemment par l'Algérie, il a estimé que leur organisation réussie était une preuve indéniable de "la maîtrise et de la disposition de l'Algérie à accueillir de grandes manifestations sportives et juvéniles".

Aussi, a-t-il salué dans le même registre, le succès étincelant du défilé militaire grandiose organisée par notre vaillante armée à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

"Un défilé qui a fait sensation par le professionnalisme, la compétence de ses éléments, conscients de leur responsabilité envers la patrie et le peuple", soutient le même responsable.

Ce défilé, poursuit M. Boughali, a envoyé "des messages forts et clairs à l'extérieur: l'Algérie, pays de paix et de sécurité, attaché à la coexistence pacifique et au r espect mutuel, est également capable de se défendre grâce à ses enfants fidèles".

Le président de l'APN a réitéré ses félicitations à la direction de l'ANP et aux sportifs militaires qui ont remporté la première place au Concours Militaire International "Section Aéroportée-2022".

Sur le plan diplomatique, le président de la chambre basse du Parlement a réitéré l'attachement de l'Algérie à ses positions constantes et son rejet de tous types d'exploitation, d'agression et de colonisation, ainsi que son soutien aux causes justes, à l'instar du droit des deux peuples palestinien et sahraoui à l'édification de leur Etat.

"Engagée résolument sur la voie de la relance, l'Algérie mobilise tous ses potentiels dans un travail complémentaire qui repose sur des bases claires et constantes", a-t-il ajouté.

Elle repose, poursuit-t-il, sur "une volonté politique sincère dont le premier pilier est la cohésion nationale dans le cadre d'un front interne soudé et conscient de la conjoncture, de ses exigences et de ses défis dans un monde marqué par les contradictions, les dysfonctionnements et les conflits".

A noter que la séance d'ouverture de la session parlementaire à l'APN a été entamée par une minute de silence en hommage aux victimes des incendies enregistrés août écoulé dans certaines régions du pays, ainsi qu'aux victimes des accidents de la circulation.