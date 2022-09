Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est félicité, dimanche à Alger, des résultats de la réunion du groupe de Médiation internationale sur le Mali dont il a présidé les travaux, samedi à Bamako.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire à l'Assemblée populaire nationale (APN), concernant sa participation à la réunion du groupe de Médiation internationale à Bamako, M. Lamamra a affirmé que sa mission était "réussie" et qu'il existait des "horizons prometteurs" pour les relations bilatérales entre l'Algérie et le Mali et pour l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

Pour rappel, M. Lamamra avait présidé, samedi à Bamako, la réunion du groupe de Médiation internationale sur le Mali, consacrée à l'évaluation du processus de mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que les préparatifs étaient en cours pour la tenue du Sommet arabe, ajoutant que l'Algérie "est prête à accueillir les délégations participantes" à ce sommet, prévu début novembre.