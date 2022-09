Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, dimanche, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, Kamarudin Jafar ainsi que la délégation qui l'accompagne, a indiqué un communiqué de l'APN.

M. Boughali a affirmé à l'entame de ces entretiens qui se sont déroulés au siège de l'APN, que les relations algéro-malaisiennes sont " empreintes de respect mutuel et sont profondes", soulignant qu' "elles doivent se hisser à des niveaux élevés, au regard des dénominateurs communs qui lient les deux pays", indique le communiqué.

Abordant " ce que l'Algérie a réalisé sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après le parachèvement de l'édification institutionnelle et l'orientation vers la relance de la vie économique, à travers l'amélioration du climat d'affaires et l'augmentation de l'attractivité du marché algérien", M. Boughali a formé le vœux de " voir les investisseurs malaisiens contribuer avec leurs expériences dans les domaines de l'industrie du bois, de l'Enseignement supérieur, des banques et des télécommunications".

Après avoir salué " la coordination qui lie entre l'Algérie et la Malaisie dans les différentes instances internationales", le président de la chambre basse du Parlement a évoqué " la nécessité de coordonner les positions entre les deux pays, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et les changements climatiques".

Par ailleurs, M. Boughali s'est félicité du " rapprochement des positions des deux pays vis-à-vis de beaucoup de questions posées sur la scène internationale, réitérant par la même, les positions de l'Algérie qui soutient les droits légitimes des deux peuples palestinien et sahraoui.

A son tour, le vice-ministre malaisien des Affaires étrangères a salué " les relations solides qui lient les deux pays à plus d'un titre", ajoutant que son pays " suit avec soulagement ce que l'Algérie accomplit comme réalisations".

Le vice-ministre malaisien a réaffirmé le souci de son pays d'"approfondir sa coopération économique avec l'Algérie, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur, du tourisme et de l'agriculture", faisant part de son optimiste quant à la concrétisation de " résultats positifs dans ces domaines".

A cette occasion, le responsable malaisien s'est félicité des efforts de l'Algérie visant à unifier les factions palestiniennes, ajoutant concernant le dossier du Sahara occidental que son pays " soutient la tenue d'un référendum dans la région, conformément aux décisions des Nations unies", conclut le communiqué.

… et par M. Lamamra

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu dimanche le vice-ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, Dato Kamarudin Jaffar qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère.

"A cette occasion, les deux responsables ont passé en revue l'état des relations bilatérales et les perspectives d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques entre l'Algérie et la Malaisie", lit-on dans le communiqué.

"Ils ont souligné la nécessité d'enrichir le cadre juridique de la coopération entre les deux pays et de réactiver les mécanismes du partenariat bilatéral, dont notamment la Commission mixte algéro-malaisienne sous la co-présidence des chefs de la diplomatie des deux pays", ajoute la même source.

Lors des entretiens entre les deux parties, "il a été également convenu d'encourager la création d'un Conseil d'affaires algéro-malaisien".

"Par ailleurs, tout en se félicitant de la coordination régulière entre les deux pays dans le cadre de leurs groupes communs d'appartenance, tels que l'ONU, le Mouvement des Non-alignés et l'Organisation de la coopération islamique, les deux parties ont échangé des vues et analyses sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun", conclut le communiqué.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience que lui a accordée M. Lamamra, le vice-ministre malaisien a indiqué avoir eu des entretiens fructueux avec le chef de la diplomatie algérienne, avec lequel il a partagé de nombreux points de vues.

A ce titre, le responsable malaisien a indiqué que "l'Algérie et la Malaisie partagent les mêmes positions sur toutes les questions internationales, bilatérales et locales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui".

"Il y a une convergence de vues sur les défis auxquels nous continuons à faire face en tant que pays musulmans. Il s'agit notamment des questions internationales telle que la question palestinienne, l'environnement et le changement climatique ainsi que les questions humanitaires dans le monde", a-t-il précisé. "C'est là l'image que nous voulons montrer, à savoir que l'Algérie et la Malaisie œuvrent ensemble pour faire face aux défis actuels et futurs", a-t-il également souligné.