Les nouveaux présidents des Cours de justice et procureurs généraux de Constantine, M’sila, Khenchela, Oum El Bouaghi et El Tarf ont été installés dimanche en présence des autorités locales civiles et militaires, des élus locaux et d’auxiliaires de la justice de ces wilayas.

A Constantine, il a été procédé à l’installation du nouveau président de la Cour de justice, Abdelhamid Benmoussa, et le nouveau procureur général près la Cour de justice de la même wilaya, Amor Galali, au cours d’une cérémonie supervisée par Madjid Abderrahim, procureur général à la Cour suprême, représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

A l’occasion, M. Madjid Abderrahim, a précisé que cette opération intervient dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des présidents de Cours de justice et des procureurs généraux décidé récemment par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune au titre duquel (le mouvement) il a été procédé à la désignation de Abdelhamid Benmoussa et Amor Galali comme nouveaux responsables à la Cour de justice de Constantine.

« Ce mouvement partiel a pour but de promouvoir l’action judiciaire à l’effet de renforcer le pouvoir judiciaire afin de bâtir une Algérie nouvelle», a indiqué le représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

Et d’ajouter que ce mouvement vise en particulier à « donner un nouvel élan à l’action judiciaire pour faire face à la criminalité et lutter contre la corruption dans toutes ses formes, mettant en valeur, à l’occasion, la place prestigieuse qu'occupe la femme dans le corps de la magistrature et sa désignation dans des postes de qualité, vu son travail avéré et ayant fait ses preuves dans le domaine, et c’est ce qui a été concrétisé, selon lui, dans le dernier mouvement partiel dans le corps des magistrats.

A M’sila, le président de chambre près la Cour suprême, Mohamed El Mehdi Mouhoub, a supervisé l’installation du nouveau président de la Cour de justice, Abdelaziz Ayad, qui occupait le poste de président de chambre près la Cours de justice d’Alger.

Il a également été procédé à l’installation du nouveau procureur général près la Cour de justice de la même wilaya, Djamel Naidjaoui, qui occupait le même poste près la Cour de justice d’Ain Defla.

Lors de son allocution prononcée en présence des autorités locales civiles et militaires, M. Mouhoub a assuré, que l'importance du mouvement partiel dans le corps de la magistrature décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune « donne un nouveau dynamisme au travail judiciaire et consolide la protection des libertés des individus et des groupes, en sus d’encourager l’initiative afin de motiver les juges à faire plus d’efforts en perspective de promouvoir le système judiciaire ».

A l’occasion, il a également affirmé que la promotion de la justice a permis l'achèvement des textes issus de la constitution, tels que le Conseil supérieur de la magistrature, l'assistance judiciaire, la protection des terres domaniales et d'autres lois visant à appliquer strictement la loi tout en garantissant le droit à la défense.

Le secteur de la justice se dirige vers l’application de la numérisation de son système dans le cadre de l’approche de l’Etat, ce qui contribuera à économiser le temps et l’effort, en sus de l’amélioration du service public.

A Khenchela, M. Mohamed Zougar, le secrétaire général du ministère de la justice, représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux, a supervisé l’installation de M. Salah Talal, nouveau président de la Cour de justice en succession à M. Inaamallah Saifi.

Cette installation, dont la cérémonie s’est tenue au siège de la Cour de justice en présence des autorités locales et du procureur général de cette Cour, M. Lanouar Ben M’hidi, intervient dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des magistrats décidé récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

S’exprimant à l’occasion, le représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux, a indiqué que « ce mouvement partiel intervient dans le cadre du principe d’alternance à la responsabilité et l’octroi de l'opportunité aux compétences, notamment à la femme, notant que « les femmes ont eu leur place au sein de ce mouvement à travers la désignation de trois compétences féminines au poste de Président de la Cour judiciaire, compte tenu de l’important rôle des présidents des Cours de justice dans la concrétisation des objectifs tracés par le secteur ».

A cette occasion, M. Zougar a félicité le nouveau président de la Cour de justice et l'a appelé à « exercer ses fonctions en toute responsabilité en vue du renforcement de la confiance du citoyen dans la justice et la consécration de l’Etat de droit et de la loi ».

Auparavant, M. Mohamed Zougar, avait supervisé l'installation du nouveau président de la Cour de la justice d’Oum El Bouaghi, M. Lakhdar Salam, en remplacement de M. Ihab Khaloua.

A El Tarf, il a été procédé à l’installation du procureur général, Ahmed Mihoubi, près la Cour de justice de la wilaya, lors d'une cérémonie supervisée par le président de chambre près cette Cour, Lakhdar Hemissi, représentant le ministre de la Justice, Garde des sceaux, notant que cette cérémonie s’est tenue en présence des autorités civiles et militaires locales, des élus et des magistrats.