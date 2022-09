Les participants à un séminaire de wilaya sur le 65ème anniversaire de la bataille de Djebel "El Menaouer", organisé, dimanche, à Mascara, ont insisté sur la nécessité d’approfondir les recherches à caractère historique sur cette bataille historique mémorable.

Enseignant à l’Université de Mascara, Abdelkader Bounkab a indiqué que "la bataille de Djebel El Menaouer" est considérée comme l’une des plus importantes qu’avait remportée l’Armée de Libération Nationale (ALN) de la wilaya V historique, au cours de laquelle l’armée coloniale française a subi de lourdes pertes humaines, appelant à l’approfondissement de la recherche historique sur ce sujet avec l’implication des moudjahidine, notamment ceux qui ont vécu cet événement.

"Ces recherches permettent de valider aux plans scientifique et académique le déroulement de cette bataille historique majeure et qui devrait être à la portée des chercheurs historiens sur la Glorieuse guerre de libération nationale et des étudiants universitaires au regard de l’importante victoire militaire remportée par l’ALN sur l’Armée coloniale française", a expliqué M. Bounkab.

Pour sa part, le chercheur en histoire de la Guerre de libération, Adda Bendaha a insisté sur " l’importance d’intensifier les recherches historiques sur cette bataille majeure dans l’histoire de la Guerre de libération qui s’est déroulée dans le Djebel El Menaouer", recommandant aux chercheurs en Histoire contemporaine à faire une halte avec beaucoup d’intérêt.

Enseignant à l’Université Oran 1, Mohamed Semmache a estimé lui que la bataille de Djebel El Manaouer était "une victoire militaire importante à l’actif de l’ALN dans la zone 6 de la wilaya V historique, eu égard aux lourdes pertes humaines qu’avait subies l’armée coloniale, soldée par la mort de 650 de ses soldats et un nombre considérable de blessés, en plus des pertes matérielles énormes dont six avions de guerre abattus".

Le spécialiste en histoire de la Guerre de libération a appelé les médias à faire la lumière sur cet évènement historique et faire connaître au monde les victoires et les combats héroïques menés par le peuple algérien durant sa Révolution armée.

Le séminaire a été organisé, à l’initiative de l’association "Chahid Zegaï Abdelkader" de la commune d’El Menaouer, à l’occasion de la célébration du 65ème anniversaire de cette bataille historique, en présence de moudjahidine de la région, des enseignants universitaires, de chercheurs et de représentants des associations locales.