Les équipes nationales hommes et dames de tennis de table se sont qualifiées pour les demi-finales de la 25e édition des Championnats d'Afrique de tennis de table (seniors) dont le coup d'envoi a été donné, samedi à la Coupole du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" (Alger).

Dans l'épreuve par équipe dames, les pongistes algériennes n'ont eu aucune peine pour éliminer la Côté d'Ivoire sur le score de 3 à 1, grâce notamment à Lynda Loghraibi, vainqueur de Leba Mireille 3-1 (13-11, 10-12, 11-5 et 11-5) et d'Aka Salie Ange 3-1 (5-11, 11-7, 11-4 et 11-4), et de Katia Kessaci victorieuse devant Aka Ange 3-0 (11-7,11-7 et 11-8).

Par leur compatriote Malissa Nasri a perdu son match face à Rebecca Houngue 2-3 (11-5, 5-11, 9-11, 11-5 et 8-11).

Lors de la demi-finale prévu, en fin d'après-midi, l'équipe algérienne sera opposée aux championnes d'Afrique en titre, les Egyptiennes, exemptées des quarts de finale.

Tout comme l'Egypte, l'équipe féminine algérienne avait terminé la phase de groupe en première position (4 points), sur deux succès face à Maurice et au Maroc (3-0).

Dans l'autre demi-finale, la Tunisie, exempte du quart de finale et ayant achevée la phase de groupe en 1re place avec 4 pts, sur une victoire contre la Côte d'Ivoir et une autre devant l'Afrique du Sud, affrontera Maurice qui a éliminé en quart de finale, l'Angola 3-0.

Chez les hommes, l'équipe algérienne s'est elle aussi, qualifiée facilement aux demi-finales, prévues samedi après-midi. Elle a éliminé le Maroc sur le score de 3-0. Sami Kherouf a battu Yassine Theophile 3-0 (13-11, 11-8 et 11-6), Mehdi Bouloussa a vaincu Salim Karam 3-0 (11-3, 11-3 et 11-4), alors que Larbi Bouriah a fait de même face à Samy Fechtali 1-3 (11-5, 11-4, 7-11 et 11-3).

En demi-finale, l'équipe algérienne en découdra avec la Tunisie, exempte des quarts de finale, après avoir terminé la phase de groupe en 1re position avec 4 pts (2 matchs gagnés contre la Côte d'Ivoire et par forfait contre le Nigeria).

Lors de la phase de poule, l'équipe algérienne tirée dans le groupe 1, aux côtés de l'Egypte et le Cameroun, avait gagné contre le second (3-2) et perdu contre le premier (1-3).

L'autre demi-finale du par équipes hommes opposera l'Egypte au vainqueur Côte d'Ivoire-Afrique du Sud qui se joue à l'heure actuelle.