L'international algérien Adam Ounas a effectué sa première apparition de cette nouvelle saison 2022-2023, avec son nouveau club, Lille OSC, lors de sa victoire à Montpellier (1-3), dimanche, pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1 française de football.

Il y a juste cinq jours, l'ailier international algérien Adam Ounas s'est engagé en faveur de Lille pour les deux prochaines années.

Manquant de temps de jeu au Napoli avec lequel il était, dans le meilleur des cas, utilisé comme un joker de luxe, Adam Ounas a décidé de changer de club pour avoir plus d'opportunités. Surtout qu’il fait C'est vers la Ligue 1 Uber Eats que l'international (19 sélections, 5 buts) a décidé de déposer ses valises malgré un intérêt de plusieurs clubs en Italie, dont Monza.

Part des joueurs clés de la sélection algérienne dont il veut toujours en faire partie, Ounas trouvera donc son compatriote en sélection Akim Zedadka et évoluera alors sous les ordres de Fonseca qui connait très bien les qualités de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Ainsi, Ounas qui a signé pour deux saisons plus une en option, avec Lille OSC, en provenance de Naples (Italie), a fait son entrée en jeu, dimanche, à la demi-heure de jeu en remplacement de Zhegrova, sorti sur blessure. L'international algérien a vraiment fait des siennes sur son couloir droit en étant d’ailleurs l'initiateur du 3e but de sa nouvelle équipe qui a permis à son coéquipier Jonathan David de s'offrir le doublé dans le match et scellait la victoire de Lille OSC (1-3), à la 95e. Mené contre le cours du jeu à Montpellier, dimanche à la Mosson, Lille a renversé le score pour prendre la 5e place provisoire du Championnat (3-1, doublé de Jonathan David).

Après une mauvaise entame de la partie, en encaissant un but à la 13e par Wahi, le LOSC a vite repris la possession du match, par David, bien servi par Cabella, égalise en déséquilibre (1-1, 41e).

Par la suite, l'expulsion de Valère Germain (carton rouge direct) en fin de première période pour un coup de crampon sur une cheville d'Adam Ounas, a accru l'emprise lilloise. Freiné d'abord par le hérisson défensif du MHSC, le LOSC a été finalement récompensé quand Angel Gomes a fait mouche sur une frappe des 20 mètres dans le coin (2-1, 57e), David s'offrant un doublé en contre dans le temps additionnel (3-1, 90e+5).

Et c’est ainsi que Ounas et son équipe ont terminé la partie en leur faveur (1-3). Avec ses trois points, le LOSC remonte provisoirement à la 5e place et passe devant son adversaire du jour qui concède, du coup, sa 3e défaite de la saison.

Il est utile de rappeler qu’Adam Ounas est international français des moins de 20 ans. Il compte deux sélections avec cette équipe, la première le 11 novembre 2015 contre l'équipe d'Angleterre (victoire 4-3), et la seconde le 24 mars 2016 face à la Tchéquie (victoire 0-2)20.

Il décide finalement de rejoindre l’équipe nationale algérienne et assiste des tribunes à la rencontre des Fennecs à Blida face au Cameroun le 9 octobre 2016, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, qui aura lieu en Russie22. Le sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens l’a appelé en sélection algérienne dès la rencontre suivante, pour le déplacement au Nigeria du 12 novembre23. Lors de ce match, Adam Ounas entre en jeu à la 50e minute, en remplacement de Youcef Atal, blessé. L'Algérie s'incline sur le score de 0-1.

En 2019, il est retenu par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi afin de participer à la Coupe d'Afrique des nations organisée en Égypte. Lors de cette compétition, il joue trois matchs. Il se met en avant en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive contre la Tanzanie lors du dernier match de la phase de poule. En huitièmes, il inscrit un nouveau but contre la Guinée. L'Algérie est sacrée championne d'Afrique en battant le Sénégal en finale, avec un Adam Ounas sur le banc.

Aujourd’hui, Ounas fait partie des cadres de la sélection algérienne et devrait donc rejoindre les Verts pour leur prochain stage prévu à partir du 19 du mois en cours justement.