Les essais techniques des équipements électromécaniques et des câbles du téléphérique de la ville d’Oran ont été récemment achevés, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale des transports.

Les essais techniques ont été effectués avec succès, en attendant le lancement prochain des essais des cabines à vide sur un tronçon qui s’étend sur 1.900 mètres, avant l’octroi du certificat de conformité pour la mise en exploitation de ce moyen de transport dont les essais vont durer environ deux mois, a-t-on précisé.

"Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la station de départ située à Haï (quartier) Ennasr (ex-Edderb) tirent à leur fin", a indiqué la même source, soulignant que le taux d’avancement des travaux de la station a atteint les 99 %, tandis que les travaux de reconstruction de la station d’arrivée à Haï Si Salah (ex Les planteurs), qui sont en cours, enregistrent un taux d’avancement de 85 %. Le coût global du projet, confié une entreprise helvético-autrichienne, est estimé à plus de 1, 4 milliard de dinars. Ce moyen de transport moderne disposera de 36 tél écabines de huit sièges chacune devant transporter près de 1.200 passagers par heure, selon la même source.

L'opération de réhabilitation et de modernisation du téléphérique d’Oran permet d’alléger le trafic automobile et de donner une touche esthétique à la ville, tout en assurant un transport confortable et sécurisé aux visiteurs qui embarqueront du centre-ville vers les hauteurs du Murdjadjo dans les meilleurs conditions en leur offrant une vue panoramique du grand Oran.