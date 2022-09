Des fournitures scolaires de toutes sortes sont vendues à des prix compétitifs et en quantité abondante au marché de la solidarité spécial rentrée scolaire 2022/2023, ouvert dimanche, au parking du complexe sportif Chahid Mustapha Tchaker de Blida, dans une démarche visant à aider les parents d’élèves à réduire les frais de la rentrée scolaire.

Cet espace commercial est organisé à l’initiative de la Direction du commerce de la wilaya, en coordination avec le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), et de différents acteurs du secteur des fournitures et manuels scolaires, et autres vêtements, chaussures, et fournitures et consommables de bureautique et informatique, à des prix compétitifs, a constaté l'APS sur place.

"Les participants se comptent parmi des producteurs, des importateurs et grossistes du CEIMI", a fait savoir le président du club, Fethi Amour. Il a relevé une baisse de l'ordre de 30 à 40%, dans les prix de cette foire comparativement à ceux pratiqués sur les marchés, dans le but d’aider les parents d’élèves à acquérir des fournitures scolaires à des prix relati vement bas.

En procédant à l'ouverture du marché de la rentrée scolaire qui s’étalera jusqu'au 27 septembre courant, le wali de Blida, Kamel Nouisser a salué la "forte participation" des producteurs, au nombre de 17, au même titre que l’élan de solidarité des hommes d'affaires et des bienfaiteurs "pour leur forte contribution à venir à bout de certains manques et insuffisances, dont souffrent nombre de familles nécessiteuses ", a-t-il observé.

A noter que les participants à cette foire, comptant 32 carrés d’exposition, proposent des fournitures scolaires à des prix de gros. A titre indicatif les prix des cahiers varient entre 29 et 105 DA, au moment les chaussures locales sont affichées à pas plus de 1500 DA, tandis que le prix d'un tablier ne dépasse pas les 600 DA, et les cartables à 1.200 DA.

Les exposants ont assuré que leur marge bénéficiaire ne dépasse pas les 10 DA, pour chaque produit, "aux fins de garantir le salaire des travailleurs et exposants", ont-ils dit, assurant que les prix pratiqués au niveau de ce marché sont les mêmes que ceux du gros.

Les mêmes exposants ont lancé un appel aux citoyens pour venir à cette foire, ayant enregistré une présence faible de visiteurs, en raison du manque de publicité, "dans le but d'encourager la production locale qui fait face à une forte conc urrence de la part des produits d’importation", ont-ils déploré.

La directrice de l'éducation de la wilaya, Sadjia Ghachi, a pour sa part affirmé la "disponibilité" des manuels scolaires au marché de la solidarité au même prix que celui des établissements éducatifs. "Les manuels scolaires sont disponibles dans 24 points de vente répartis sur le territoire de Blida et des établissements éducatifs", a-t-elle précisé.