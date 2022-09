Plus de 150 écoles (primaires et secondaires) sont fermées dans les territoires de Djugu, Irumu et Mambasa de l'Ituri en République démocratique du Congo (RDC), depuis une année, en raison de l'insécurité, rapportent des médias citant des sources. Selon plusieurs sources citées par la radio de l'ONU en RDC, certains de ces établissements scolaires ont été incendiés par les rebelles ADF et d'autres vandalisées par des miliciens.

Dans le territoire de Djugu par exemple, environ 40 écoles dont 28 du primaire et 12 du secondaire ne dispensent plus de cours à cause des activités des miliciens de la CODECO, alors que 57 autres écoles ont fermé leurs portes dans la chefferie de Walese Vonkutu dans la partie sud du territoire d'Irumu sur l'axe Komanda-Luna, d'après le média. Plusieurs établissements scolaires des villages de Ngaka, Katanga, Makumu, Lukaya, Bella, Nziapanda Makiki et Maapimbi dans le territoire de Mambasa sont également fermées à cause de l’insécurité, ajoute la source.

Face à cette situation, la société civile de l’Ituri a invité le gouvernement à prendre des mesures idoines pour rétablir l a paix dans ces territoires pour permettre aux enfants de ce coin d’accéder à l'éducation.

"Toutes ces zones secouées ne sauront pas envoyer leurs enfants à l’école. Il faut faire en sorte que ces enfants rentrent avec leurs parents dans leurs villages et reconstruire les écoles où ils pourront étudier calmement", a déclaré Dieudonné Losa, représentant de la société civile locale.