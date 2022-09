L’établissement public hospitalier (EPH) de la commune de T'Kout dans la wilaya de Batna, sera doté dès le mois de septembre prochain, d’un service d’hémodialyse, a-t-on appris mardi auprès d’un cadre relevant de la direction de la santé.

Le chef du service des activités sanitaires et des produits pharmaceutiques au sein de cette direction Yacine Mechouma a indiqué à l’APS que ce nouveau service a été équipé en matériel médical moderne dont dix (10) équipements d’hémodialyse.

Les personnels médicaux et paramédicaux chargés de l’encadrement de ce service, a-t-il ajouté, bénéficient actuellement d’une session de formation et cela afin d’assurer une meilleure prise en charge des malades dans cet hôpital d’une capacité de 60 lits.

Pour rappel, deux nouveaux services similaires ont été ouverts dans les deux EPH des communes de Teniet El-Abed et Ras El Aioun, cette dernière ayant également été renforcé par un service de gynécologie-obstétrique de 30 lits en juillet passé, à l'occasion des festivités marquant la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, dans le but d'alléger la pression exercé e sur les hôpitaux de N’Gaous et d'Arris 2.

Selon le même responsable, il a été procédé au renouvellement partiel des équipements des centres d’hémodialyse de certains établissements de santé des communes de Barika (Slimane Amirat), Merouana, N’Gaous, Arris 2 et du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Batna, après que la wilaya a bénéficié de 45 équipements de dialyse et de 3 stations d’épuration d’eau. Par ailleurs, la plupart des services des urgences médico-chirurgicales et des points de garde médicale répartis sur diverses structures de santé de la même wilaya, a fait l’objet de travaux d’aménagement, en application des instructions de la tutelle, a encore rappelé la même source.