La cellule de communication et des relations publiques relevant de la Sûreté de la wilaya d'Alger a organisé, la semaine écoulée, plusieurs sorties sur le terrain dans divers places et lieux publics à Alger en vue de se rapprocher des citoyens et sensibiliser le plus grand nombre de jeunes aux risques des stupéfiants et des psychotropes, a indiqué dimanche un communiqué de la Sûreté nationale.

Selon la même source, les agents de la police se sont rapprochés des citoyens "en vue de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes en distribuant des dépliants sur les dangers des drogues et des psychotropes tout en donnant des conseil sur le risque de leur consommation ainsi que leurs séquelles sur la santé, la société et la famille".

Cette campagne de sensibilisation a concerné nombre de quartiers d'Alger relevant des circonscriptions administratives de Bab El Oued, Sidi M'hamed, Hocine Dey et Chéraga. A noter que ces sorties de sensibilisation effectuées par la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté d'Alger s'inscrivent dans la cadre de la communication de proximité et de la protection de la santé publique, des citoyens et de leurs biens.

Ces sorties interviennent également en complémentarité avec l'action sur le terrain des différentes brigades de la Police judiciaire en matière de lutte contre la drogue". Le communiqué a rappelé également les activités de la cellule tout au long de l'année dont l'organisation de campagnes de sensibilisation pour aider les jeunes toxicomanes et l'orientation des jeunes reçus à son niveau vers des centres spécialisés pour un suivi psychologique".