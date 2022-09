Un montant de l’ordre de 435 millions de dinars a été débloqué à Médéa dans la cadre de le prime de solidarité scolaire au profit des élèves issus de milieux défavorisés, a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, un total de 87.000 élèves scolarisés bénéficient, cette année, d’une prime de solidarité scolaire de 5000 DA, destinée à couvrir les frais de scolarisation, ajoutant que l’opération de versement de la dite prime a été entamée le mois d’août et devrait se poursuivre encore dans les prochains jours pour toucher l’ensemble de l’effectif concerné par cette opération de solidarité.

Les chefs des établissements scolaires et les élus ont été instruits par le wali, afin d’achever le versement de la prime de solidarité dans les comptes des parents des élèves démunis recensés à travers les 64 communes de la wilaya, pour permettre à ces derniers de disposer de l’argent nécessaire à couvrir les frais de la rentrée scolaire.

En complément à cette opération, des lots de cartables, d’articles scolaires et de manuels seront distribués aux élèves les plus démunis, notamment ceux résidants dans les zones d’ombre et dont les parents n’ont pas de ressources financières, a-t-on signalé.