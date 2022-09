Des éleveurs de bétail et des apiculteurs touchés par les incendies d’août dernier dans la wilaya de Guelma ont bénéficié dimanche de 49 ovins et bovins et des dizaines de ruches dans le cadre de la première tranche de l’opération d’indemnisation en nature des sinistrés.

La chargée de missions à la Direction des services agricoles (DSA), Khadra Hammi, a indiqué, en marge de l’opération d’indemnisation tenue au siège de la subdivision agricole de Bouchegouf, que ce quota comprend 42 têtes ovines qui ont été distribuées aux éleveurs sinistrés des incendies parmi les habitants des mechtas "Ellouz" et "El Hamma", relevant de la commune d’Oued Cheham, ainsi que d’autres de la mechta "Bouzit", dans la commune Medjaz Sfa.

Sept vaches ont été octroyées à un éleveur sinistré de la mechta "Bourdim", dans la commune de Medjez Sfa. L’opération d’indemnisation se base sur le rapport de la commission de wilaya chargée des statistiques, a précisé la même responsable, ajoutant que la distribution de cette part "importante" s'inscrit dans le cadre de l’application des instructions du président de la Répu blique M. Abdelmadjid Tebboune pour accélérer l'indemnisation des agriculteurs touchés par les incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions de cette wilaya les 17 et 18 août dernier.

Pour sa part, Donia Benmansour, directrice de l’entreprise régionale de génie rurale Babor (projet de Guelma) chargée de l’indemnisation des sinistrés, a indiqué que 120 ruches vides ont été distribuées, dans une première étape, aux apiculteurs touchés par les incendies, précisant que la seconde étape de cette opération porte sur la distribution de 760 ruches remplies entre avril et mai 2023. L’indemnisation des sinistrés des incendies s'effectue sur trois axes principaux.

Le premier porte sur l'indemnisation des apiculteurs, le second sur le nettoyage des étables et structures d'élevage et leur réhabilitation sur la base de fiches techniques préparées par la Direction du logement de la wilaya.

Le troisième axe de l’opération d’indemnisation concerne, a-t-elle indiqué, le réaménagement des tranchées anti-incendie dans les mechtas adjacentes aux forêts.

Les apiculteurs ayant bénéficié de l'opération d’indemnisation habitent les communes de Bouchegouf, Ain Ben Beida, Medjez Sfa, Oued Cheham Et Dahouara, a indiqué, pour sa part, le conservateur des forêts, Boubakeur Ouadi.