La Bourse de Tokyo démarrait en baisse lundi dans le sillage de Wall Street, dont les indices se sont repliés en fin de semaine à la nouvelle du prolongement de l'arrêt d'un gazoduc assurant l'essentiel des approvisionnements de l'Europe en gaz russe.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,29% à 27.569,47 points vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 0,35% à 1.923,32 points. L'annonce vendredi par le géant russe Gazprom de la suspension prolongée des opérations du gazoduc Nord Stream, vital pour l'approvisionnement des Européens, avait fait reculer la Bourse de New York face aux craintes d'une escalade de la crise énergétique et d'une récession en Europe.

Par ailleurs, "après la publication vendredi des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (...) un fort sentiment d'incertitude" régnait chez les investisseurs, dû en partie à la fermeture de Wall Street lundi en raison d'un jour férié, a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs, le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group (-0,21% à 5.481 yens) envisagerait de réduire d'au moins 20% les effectifs liés à la gestion de ses fonds d'investissement Vision Fund, comptant au total 500 personnes, selon des informations de Bloomberg.

Le PDG de SBG Masayoshi Son avait promis début août des réductions de coûts à l'échelle du groupe, qui a subi sur son premier trimestre 2022/23 une perte nette record de plus de 3.000 milliards de yens (21,5 milliards d'euros) à cause du recul mondial des valeurs technologiques.

Le fabricant de camions Hino (-1,1% à 627 yens), qui a reconnu avoir falsifié par le passé des données de tests d'émissions polluantes de certains de ses moteurs, va geler la production au Japon de certains modèles de deux gammes de poids-lourds et poids-moyens jusqu'à août 2023, rapporte le quotidien Nikkei, selon lequel les ventes des modèles concernés représentaient 13.000 unités en 2021/22, soit 23% des ventes au Japon de Hino.

Le marché du pétrole était en hausse lundi matin en Asie: vers 00H40 GMT, le baril de WTI américain gagnait 1,65% à 88,30 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord 1,7% à 94,60 dollars.

Sur le marché des devises, le yen reculait face au dollar, à raison d'un dollar pour 140,35 yens vers 00H50 GMT, contre 140,20 yens vendredi à 21H00 GMT. La monnaie japonaise remontait au contraire face à l'euro, un euro valant 139,14 yens contre 139,55 yens en fin de semaine dernière. La monnaie européenne valait 0,9914 dollar contre 0,9953 dollar vendredi à 21H00 GMT.