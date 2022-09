Plus de 800 micro-entreprises financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) et l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) à travers les 58 wilayas du pays, ont pris part à la foire des articles scolaires organisée du 1 au 30 septembre courant, a indiqué l'ANADE dimanche dans un communiqué.

Lors de cette manifestation économique, organisée en coordination avec les directions locales du Commerce, plusieurs produits de qualité à des prix compétitifs notamment pour les familles à faible revenu sont exposés, à l'exemple des affaires scolaires, des cartables ainsi que des vêtements et des chaussures fabriqués localement par des entreprises financées par les deux agences, précise la même source.

En prévision de la rentrée scolaire et afin d'offrir des articles scolaires et bureautiques ou encore des vêtements à des prix compétitifs, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a lancé, depuis le 1er septembre en cours, des marchés de proximité au niveau des 58 wilayas.

Dans ce contexte, les services du dé partement du Commerce ont pris toutes les mesures pour autoriser aux producteurs, importateurs, grossistes et détaillants de ces produits à prévoir des promotions sans autorisation délivrée par les directions du Commerce, conformément à la réglementation en vigueur.

La tutelle a appelé les opérateurs économiques activant dans ce créneau à adhérer à cette opération de solidarité nationale et à contribuer à sa réussite, aussi bien au niveau des 64 marchés de proximité mis en place par le ministère du Commerce à cette occasion qu'au niveau des espaces commerciaux de vente de ces articles.