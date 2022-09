La wilaya de Mascara a enregistré une production de plus de 1,2 million de quintaux de pommes de terre de saison au cours de la saison agricole 2021/2022, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des services agricoles.

L’opération qui s’étale de la fin mai à la mi-août a permis la récolte de plus de 1,1 million de quintaux de pomme de terre destinée à la consommation, en plus de 143.445 quintaux de semences. Le rendement moyen étant estimé entre 218 et 272 quintaux à l'hectare, a précisé une source du service de régulation de la production végétale et animale au niveau de la DSA.

La production de pomme de terre de saison a été assurée sur une superficie cultivée de plus de 5.700 hectares dont 527 hectares destinés à la production de la semence. Il est à relever que la production de la pomme de terre de saison a connu, au cours de cette dernière saison, une augmentation, comparativement à la saison passée où la récolte a été de 1,1 million de quintaux, grâce à l’extension des superficies cultivées d’une part, et des précipitations pluviales enregistrées en février et mars derniers, d’autre autre part.

Dans l’objectif d’améliorer l’opération de la récolte de la pomme de terre au cours de la prochaine saison, la DSA de la wilaya de Mascara, en partenariat avec la chambre locale de l’agriculture, a élaboré un plan spécial qui définit les opérations de récolte et de stockage de "grandes quantités" de ce tubercule, dans les chambres froides de la wilaya disponibles, ainsi que la commercialisation et la régulation de ses prix.